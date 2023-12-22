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Шайба Торопченко помогла "Сент-Луису" обыграть "Миннесоту"

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Форвард набрал 14 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Сент-Луис" обыграл "Миннесоту" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Энтерпрайз-центр" в Сент-Луисе.

Форвард "Сент-Луиса" Алексей Торопченко принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил первую шайбу в ворота гостей в первом периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Алексей Торопченко провел 60 матчей и набрал 14 (10+4) очков.

Ранее мы сообщали, что гол Тарасенко не спас "Оттаву" от поражения в матче с аутсайдером НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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