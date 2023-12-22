Гол Тарасенко не спас "Оттаву" от поражения в матче с аутсайдером НХЛ

Игра закончилась со счетом 5:3.

Представители "Оттавы Сенаторз" проиграли "Аризоне Койотис" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч проводился на территории канадской столицы. Он завершился с результатом 5:3 (3:1, 0:2, 2:0) в пользу гостей ледовой арены. В составе клуба победителей шайбы оппонентам в ворота забросили на 8, 13, 16, 45 и 59 минутах спортсмены Майкл Карконе, Янис Мозер, Ник Шмальц, Дилан Гюнтер и Матиас Маччелли. От "Оттавы" голами зрителям запомнились на 19, 34, 36 минутах российский нападающий Владимир Тарасенко, Дрейк Батерсон и Шейн Пинто. Дополнительно форвард из России также записал на свой счет одну голевую передачу. В 56 матчах текущего сезона 2023-2024 годов в НХЛ он набрал 40 очков (за 16 голов и 24 результативные передачи). Его соотечественник, защитник "Оттавы" Артем Зуб совершил в игре четыре силовых приема, но результативными действиями не отметился.

Таким образом "Сенаторз" потерпели для себя четвертое поражение в последних шести проведенных матчах чемпионата. "Аризона" прервала серию поражений, которая составила для хоккеистов 14 игр. "Койотис" победили противников впервые с 23 января.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET