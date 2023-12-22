Овечкин сократил отставание от Гретцки до 55 голов

Игра закончилась со счетом 5:2.

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сократил отставание от канадского спортсмена Уэйна Гретцки в рейтинге лучших снайперов в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю турнира до 55 голов. Наш соотечественник отметился заброшенной шайбой в матче команды против "Филадельфии Флайерз". Известно, что 38-летний форвард, занимающий второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, довел общее количество собственных голов в регулярных чемпионатах до отметки в 839. На текущий момент рекордсменом лиги является Гретцки, на счету иностранца записано 894 гола в 1 487 проведенных матчах.

В рамках ледовой встречи представители "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Филадельфию Флайерз". Игра проводилась на срене в американской столице. Она завершилась волевой победой хозяев площадки с результатом 5:2 (0:2, 3:0, 2:0). В составе клуба победителей шайбы в ворота оппонентов забросили на 25, 30, 38, 47 и 56 минутах Александр Овечкин, Сонни Милано, Джон Карлсон, Энтони Манта и Дилан Строум. У соперников отличились на 2 и 19 минутах Бобби Бринк и Оуэн Типпетт. В этой игре форвард из РФ прервал свою безголевую серию, которая составила для хоккеиста четыре матча.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET