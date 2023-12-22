Гол Тренина помог "Нэшвиллу" разгромить "Миннесоту" Капризова

Игра закончилась со счетом 6:1.

Представители "Нэшвилл Предаторз"обыграли "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч завершился с результатом 6:1 (2:1, 1:0, 3:0) в пользу хозяев ледовой площадки. В составе команды "хищников" шайбы в ворота соперников забросили на 11, 38, 42, 49 и 54 минутах российский нападающий Яков Тренин, Коул Смит, Филип Форсберг, Роман Йоси, Райан О"Райли и Райан Макдона. Со стороны "Миннесоты" единственным голом зрителям запомнился на 10 минуте спортсмен Коннор Девар. Нападающий "Уайлд" Кирилл Капризов совершил четыре броска в створ ворот, а также провел два блокшота. Форвард очков на встрече не набрал.

Таким образом "Нэшвилл" одержал седьмую победу подряд. В настоящее время игроки ищ "Предаторз" занимают четвертое место в рейтинге Центрального дивизиона с 70 очками. "Миннесота потерпела для себя третье поражение в последних пяти матчах. "Уайлд" расположились на шестой позиции в списке Центрального дивизиона с 62 очками.

Шайба Бучневича не помогла "Сент-Луису" уйти от поражения в матче с "Эдмонтоном".

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET