Шайба Бучневича не помогла "Сент-Луису" уйти от поражения в матче с "Эдмонтоном"

На счету форварда 48 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Сент-Луис" уступил "Эдмонтону" в овертайме со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Роджерс Плейс" в Эдмонтоне.

Нападающий "Сент-Луиса" Павел Бучневич отметился заброшенной шайбой. Россиянин поразил ворота хозяев на пятой минуте первого периода. Гости вели по ходу встречи со счетом 2:0, но в итоге потерпели поражение.

В нынешнем сезоне НХЛ Павел Бучневич провел 57 матчей и набрал 48 (24+24) очков.

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Видео: YouTube / SPORTSNET