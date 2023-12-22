Дубль Панарина принес "Рейнджерс" победу над "Коламбусом"

Россиянин был признан первой звездой матча.

"Рейнджерс" одержали победу над "Коламбусом" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин был признан первой звездой матча. Россиянин оформил дубль в ворота гостей, а также отметился голевой передачей на Криса Крайдера.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 60 матчей и набрал 82 (35+47) очка.

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Видео: YouTube / SPORTSNET