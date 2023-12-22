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Шайба Свечникова помогла "Каролине" обыграть "Миннесоту"

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Форвард набрал 35 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Каролина" одержала победу над "Миннесотой" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Эксел Энерджи-центр" в Сент-Поле.

Форвард "Каролины" Андрей Свечников помог своей команде добиться успеха. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота хозяев в конце второго периода.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Свечников провел 38 матчей и набрал 35 (13+22) очков.

Ранее мы сообщали, что тридцать сейвов Сорокина помогли "Айлендерс" обыграть "Даллас".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: андрей свечников, национальная хоккейная лига, хк каролина харрикейнз, хк миннесота уайлд
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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