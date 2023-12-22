Тридцать сейвов Сорокина помогли "Айлендерс" обыграть "Даллас"

Игра закончилась со счетом 3:2.

Представители "Нью-Йорк Айлендерс" обыграли "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Матч завершился с результатом 3:2 (1:0, 1:2, 0:0, 1:0)в овертайме. В составе клуба победителей" шайбы в основное время в ворота противников забросили на 16 и 36 минутах спортсмены Райан Пулок и Кайл Маклин. Автором решающего гола на 63 минуте стал Бо Хорват. От "Далласа" отличились на 28 и 39 минутах Мэтт Дюшейн и Логан Стэнковен.



Российский голкипер из "Айлендерс" Илья Сорокин отразил 30 бросков из 32 по ворота команды. Его признали третьей звездой матча. Его соотечественник, защитник от "островитян" Александр Романов заблокировал четыре броска, а также совершил два силовых приема. "Айлендерс" одержали вторую победу в последних семи матчах чемпионата НХЛ. По итогам 58 ледовых встреч с оппонентами подопечные Патрика Руа расположились на шестой позиции в рейтинге Столичного дивизиона. Хоккеисты имеют в своем активе 62 очка. "Даллас" в пятый раз подряд проиграл. Сейчас игроки из "Старз" возглавляют Центральный дивизион с 79 очками после 60 проведенных матчей.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET