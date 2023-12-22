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Передача Тарасенко не помогла "Оттаве" уйти от поражения в матче против "Вашингтона"

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На счету форварда 38 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Оттава" уступила "Вашингтону" со счетом 3:6 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Кэпитал Уан-Арене" в Вашингтоне.

Форвард "Оттавы" Владимир Тарасенко принял участие в третьей шайбе в ворота хозяев. Россиянин помог отличиться Брэди Ткачуку.

В нынешнем сезоне НХЛ Владимир Тарасенко провел 54 матча и набрал 38 (15+23) очков.

Ранее мы сообщали, что Панарин установил личный рекорд по голам в регулярном чемпионате НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: владимир тарасенко, национальная хоккейная лига, хк вашингтон кэпиталз, хк оттава сенаторз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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