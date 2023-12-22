Панарин установил личный рекорд по голам в регулярном чемпионате НХЛ

Форвард забросил 33 шайбы в нынешнем сезоне.

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин установил личный рекорд по голам в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В игре против "Коламбуса" его команда уступила со счетом 2:4. Панарин забросил первую шайбу в ворота хозяев. Для россиянина она стала 33-й в нынешнем сезоне. Форвард побил свой рекорд результативности в чемпионате, установленный в сезоне 2019/20. Тогда хоккеист забросил 32 шайбы.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 59 матчей и набрал 79 (33+46) очков.

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Видео: YouTube / SPORTSNET