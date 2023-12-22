Четыре очка Кучерова принесли "Тампе" победу над "Нью-Джерси"

На счету форварда 102 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Тампа" одержала победу над "Нью-Джерси" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Пруденшиал-центр" в Нью-Джерси.

Форвард "Тампы" Никита Кучеров был признан первой звездой матча. Россиянин принял участие во всех голах своей команды. Он забросил четвертую шайбу в ворота хозяев и отметился тремя голевыми передачами.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 59 матчей и набрал 102 (38+64) очка.

Ранее мы сообщали, что Капризов набрал 60-е очко в сезоне в победном для "Миннесоты" матче НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET