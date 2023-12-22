Капризов набрал 60-е очко в сезоне в победном для "Миннесоты" матче НХЛ

Игра закончилась со счетом 4:2.

"Миннесота Уайлд" нанесла поражение "Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча состоялась на ледовой арене в городе Эдмонтон. Она завершилась победой гостей площадки с результатом 4:2 (1:0, 0:1, 3:1). В составе клуба лидеров хет-трик оформил Мэттью Болди на 20, 50 и 53-я минутах. Дополнительно шайбу в ворота оппонентов на 59 минуте забросил спортсмен Матс Цуккарелло. Российский нападающий Кирилл Капризов запомнился зрителям одной результативной передачей. Таким образом форвард набрал себе 60-е очко (24 голов и 36 голевых передач) в 50 играх проведенных играх текущего сезона НХЛ. Со стороны хозяев стадиона отличились на 31 и 55 минутах Леон Драйзайтль и Зак Хайман.

В настоящее время "Миннесота" с 60 очками расположилась на десятой позиции в рейтинге Западной конференции, а "Эдмонтон" с 68 очками находится в списке на шестом месте.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET