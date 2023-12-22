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Шайба Чинахова помогла "Коламбусу" разгромить "Анахайм"

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Форвард набрал 27 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Коламбус" разгромил "Анахайм" со счетом 7:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Хонда-центр" в Анахайме.

Форвард "Коламбуса" Егор Чиханов принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил пятую шайбу в ворота хозяев в третьем периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Егор Чинахов провел 43 матча и набрал 27 (15+12) очков.

Ранее мы сообщали, что передача Тренина помогла "Нэшвиллу" обыграть "Вегас".

Видео: YouTube / SPORTSNET

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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