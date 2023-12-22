Передача Тренина помогла "Нэшвиллу" обыграть "Вегас"

На счету хоккеиста 12 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Нэшвилл" одержал победу над "Вегасом" со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Ти-Мобайл Арене" в Парадайсе.

Нападающий "Нэшвилла" Яков Тренин помог своей команде добиться успеха. Россиянин отметился голевой передачей на Коди Гласса, забросившего вторую шайбу в ворота хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Яков Тренин провел 53 матча и набрал 12 (8+4) очков.

Ранее мы сообщали, что гол Капризова не спас "Миннесоту" от поражения в матче с "Виннипегом".

Видео: YouTube / SPORTSNET