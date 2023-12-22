Гол Капризова не спас "Миннесоту" от поражения в матче с "Виннипегом"

Игра закончилась со счетом 6:3.

Представители "Миннесоты Уайлд" потерпели поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Виннипег Джетс". Матч завершился с результатом 6:3 (2:0, 1:1, 3:2) в пользу хозяев ледовой площадки. В составе команды победителей шайбы в ворота соперников забросили на 10 и 50, 10, 22, 51 и 58 минутах спортсмены Габриэль Виларди (реализовал дубль), Мэйсон Эпплтон, Кайл Коннор, Шон Монахан и Нино Нидеррайтер. Со стороны гостей игры на 35 и 55, 53 минутах запомнились голами Марко Росси (оформил дубль) и российский нападающий Кирилл Капризов.



Дополнительно Кирилл Капризов записал на свой счет одну результативную передачу. Россиянин продлил собственную результативную серию до шести матчей подряд, в которых суммарно форвард набрал 14 очков (5 голов и 9 голевых передач). Его соотечественник, форвард из "Виннипега" Владислав Наместников совершил два броска в створ ворот, а также провел один силовой прием. Он не набрал очков и был наказан штрафом 5+2 за драку и грубость.

Таким образом "Джетс" одержали четвертую победу в последних пяти матчах текущего чемпионата НХЛ. "Миннесота" потерпела для себя второе поражение в последних семи проведенных играх.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET