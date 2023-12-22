Овечкин сократил отставание от Гретцки до 56 голов

"Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Нью-Джерси Девилз" со счетом 6:2.

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сократил отставание от канадского представителя Уэйна Гретцки в рейтинге лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю до 56 голов. В своей последней игре "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Нью-Джерси Девилз". Форвард отметился двумя заброшенными шайбами в воротах противника (49-я и 60-я минуты), а также спортсмен совершил одной результативной передачей. Его признали третьей звездой матча.

Ледовая встреча состоялась в столице США. Она завершилась победой хозяев площадки с результатом 6:2 (1:1, 1:0, 4:1). В составе клуба победителей голы реализовали на 1 и 25, 45, 53 минутах Коннор Макмайкл (оформил дубль), Дилан Строум и Майкл Сгарбосса. От "Нью-Джерси" отличились на 16 и 56 минутах Александер Хольц и Эрик Хаула.

Капитан "Вашингтона" продлил личную результативную серию до девяти матчей. В них россиянин суммарно набрал 13 очков (8 голов и 5 результативных передач). Подобный результат 38-летний хоккеист оформил впервые с октября 2019 года. Также спортсмен продлил собственную голевую серию в домашних для команды играх до четырех встреч подряд. Он стал 11-м игроком в истории НХЛ, которому удалось добиться этого результата в возрасте 38 лет и старше.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET