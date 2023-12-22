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Передача Свечникова помогла "Каролине" разгромить "Чикаго"

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Форвард набрал 32 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Каролина" одержала разгромную победу над "Чикаго" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Пи-Эн-Си-Арене" в Роли.

Форвард "Каролины" Андрей Свечников принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей на Себастьяна Ахо, который забросил четвертую шайбу в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Свечников провел 34 матча и набрал 32 (12+20) очка.

Ранее мы сообщали, что шайба Тарасенко и две передачи Зуба помогли "Оттаве" обыграть "Тампу".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: андрей свечников, национальная хоккейная лига, хк каролина харрикейнз, хк чикаго блэкхокс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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