Шайба Тарасенко и две передачи Зуба помогли "Оттаве" обыграть "Тампу"

Игра закончилась со счетом 4:2.

"Оттава Сенаторз" обыграла клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Ледовая встреча завершилась с результатом 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) в пользу гостей арены. У команды победителей шайбы в ворота соперников забросили на 11, 14 и 36, 45 минутах спортсмены Тим Штюцле, Мэтью Жозеф (реализовал дубль) и Владимир Тарасенко. В составе клуба хозяев стадиона отличились на 37 и 45 минутах Митчелл Чаффи и Брейден Пойнт.

В общей сложности на счету россиянина Тарасенко в текущем сезоне НХЛ записано 37 очков (15 голов и 22 результативные передачи) в 50 проведенных матчах. Также двумя ассистами зрителям игры запомнился его соотечественник, защитник "Оттавы" Артем Зуб. Он набрал в последних 42 встречах 20 очков. Лучший бомбардир чемпионата, российский форвард "Тампы" Никита Кучеров (94 очков за 36 голов и 58 голевых передач) прервал свою 10-матчевую результативную серию.

В настоящее время "Оттава" с 48 очками в 52 матчах занимает последнее, восьмое место в рейтинге Атлантического дивизиона, а "Тампа" (с 65 очками по итогам 57 игр расположилась на четвертой позиции списка.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET