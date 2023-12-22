Шесть очков Капризова принесли "Миннесоте" победу над "Ванкувером"

Форвард был признан второй звездой матча.

"Миннесота" одержала победу над "Ванкувером" со счетом 10:7 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Эксел Энерджи-центр" в Сент-Поле.

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов был признан второй звездой матча. Россиянин оформил хет-трик в ворота гостей в третьем периоде. Он также отдал три голевые передачи.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел 48 матчей и набрал 57 (23+34) очков.

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Видео: YouTube / SPORTSNET