"Питтсбург" вывел из обращения номер Яромира Ягра

Форвард провел за клуб 11 лет и завоевал два Кубка Стэнли.

"Питтсбург" вывел из обращения номер бывшего нападающего Яромира Ягра. Церемония прошла на домашней арене команды перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Лос-Анджелеса".

Под своды арены подняли баннер с 68-м номером, под которым 52-летний чех выступал за клуб. После церемонии Ягр принял участие в предматчевой разминке "Питтсбурга". Все игроки команды вышли на лед в джерси с номером экс-форварда.

Яромир Ягр выступал за "Питтсбург" с 1990-го по 2001 год. В составе команды форвард стал двукратным обладателем Кубка Стэнли.

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Видео: YouTube / Pittsburgh Penguins