"Питтсбург" вывел из обращения номер Яромира Ягра

"Питтсбург" вывел из обращения номер бывшего нападающего Яромира Ягра. Церемония прошла на домашней арене команды перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Лос-Анджелеса".
Под своды арены подняли баннер с 68-м номером, под которым 52-летний чех выступал за клуб. После церемонии Ягр принял участие в предматчевой разминке "Питтсбурга". Все игроки команды вышли на лед в джерси с номером экс-форварда.
Яромир Ягр выступал за "Питтсбург" с 1990-го по 2001 год. В составе команды форвард стал двукратным обладателем Кубка Стэнли.
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Видео: YouTube / Pittsburgh Penguins
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