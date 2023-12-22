Три очка Панарина принесли "Рейнджерс" победу над "Айлендерс"

Россиянин был признан второй звездой матча.

"Рейнджерс" обыграли "Айлендерс" в овертайме со счетом 6:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Метлайф-стэдиум" в Детройт Лейк.

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин был признан второй звездой матча. Россиянин отметился двумя голевыми передачами. В овертайме его шайба принесла гостям победу.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 55 матчей и набрал 74 (32+42) очка.

Ранее мы сообщали, что два очка Чинахова принесли "Коламбусу" победу над "Сан-Хосе".

Видео: YouTube / SPORTSNET