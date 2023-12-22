Два очка Чинахова принесли "Коламбусу" победу над "Сан-Хосе"

Нападающий набрал 26 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Коламбус" одержал победу над "Сан-Хосе" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Эй-Эс-Пи-центр" в Сан-Хосе.

Форвард "Коламбуса" Егор Чинахов принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевыми передачами на Кирилла Марченко и Дмитрия Воронкова.

В нынешнем сезоне НХЛ Егор Чинахов провел 41 матч и набрал 26 (14+12) очков.

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Видео: YouTube / SPORTSNET