Вчера, 7:24
Три очка Чинахова принесли "Питтсбургу" победу над "Нью-Джерси"

Россиянин был признан первой звездой матча.

"Питтсбург" обыграл "Нью-Джерси" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Пруденшиал-центр" в Ньюарке.

Форвард "Питтсбурга" Егор Чинахов был признан первой звездой матча. Россиянин забросил третью шайбу в ворота хозяев. Он также помог отличиться Брайану Расту и Евгению Малкину. "Питтсбург" обеспечил себе выход в плей-офф Кубка Стэнли. Команда идет на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 98 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Егор Чинахов провел 70 матчей, забросил 21 шайбу и отдал 21 голевую передачу. В начале нынешнего года хоккеист перешел из "Коламбуса" в "Питтсбург".

Ранее мы сообщали, что гол и передача Подкозлина помогли "Эдмонтону" обыграть "Сан-Хосе".

Видео: YouTube / NHL

