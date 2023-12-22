"Каролина" обыграла "Вегас", Свечников забросил шайбу

Форвард забросил 12 голов в нынешнем сезоне НХЛ.

"Каролина" обыграла "Вегас" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Ти-Мобайл Арене" в Парадайсе.

Нападающий "Каролины" Андрей Свечников принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил первую шайбу в ворота хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Свечников провел 33 матча и набрал 31 (12+19) очко.

Ранее мы сообщали, что шайба Гаврикова помогла "Лос-Анджелесу" одержать победу над "Бостоном".

Видео: YouTube / SPORTSNET