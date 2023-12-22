  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:24
115
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Шайба Гаврикова помогла "Лос-Анджелесу" одержать победу над "Бостоном"

0 0

На счету россиянина 15 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Лос-Анджелес" одержал победу над "Бостоном" в овертайме со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Ти-Ди Гарден" в Бостоне.

Нападающий "Лос-Анджелеса" Владислав Гавриков помог своей команде добиться победы. Россиянин стал автором второй шайбы в ворота хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Владислав Гавриков провел 47 матчей и набрал 15 (4+11) очков.

Ранее мы сообщали, что передача Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Монреаль".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: владислав гавриков, национальная хоккейная лига, хк бостон брюинз, хк лос-анджелес кингз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии