Шайба Гаврикова помогла "Лос-Анджелесу" одержать победу над "Бостоном"

На счету россиянина 15 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Лос-Анджелес" одержал победу над "Бостоном" в овертайме со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Ти-Ди Гарден" в Бостоне.

Нападающий "Лос-Анджелеса" Владислав Гавриков помог своей команде добиться победы. Россиянин стал автором второй шайбы в ворота хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Владислав Гавриков провел 47 матчей и набрал 15 (4+11) очков.

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Видео: YouTube / SPORTSNET