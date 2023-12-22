Передача Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Монреаль"

Форвард набрал 38 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вашингтон" обыграл "Монреаль" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Белл-центр" в Монреале.

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей и помог отличиться Ти Джею Оши, который забросил вторую шайбу в ворота хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 50 матчей и набрал 38 (14+24) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Задорова помогла "Ванкуверу" обыграть "Детройт".

Видео: YouTube / SPORTSNET