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Передача Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Монреаль"

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Форвард набрал 38 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вашингтон" обыграл "Монреаль" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Белл-центр" в Монреале.

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей и помог отличиться Ти Джею Оши, который забросил вторую шайбу в ворота хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 50 матчей и набрал 38 (14+24) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Задорова помогла "Ванкуверу" обыграть "Детройт".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: александр овечкин, национальная хоккейная лига, хк вашингтон кэпиталз, хк монреаль канадиенс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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