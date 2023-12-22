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Шайба Задорова помогла "Ванкуверу" обыграть "Детройт"

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Игра закончилась со счетом 4:1.

"Ванкувер Кэнакс" одержал победу над "Детройт Ред Уингз" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч завершился с результатом  4:1 (2:0, 1:1, 1:0) в пользу хозяев ледовой арены. Со стороны клуба победителей дубль оформил на 10 и 53 минутах встречи Элиас Линдхольм. Дополнительно по шайбе в ворота оппонентов забросили на 8  и 33 минутах спортсмены Джей Ти Миллер и россиянин Никита Задоров. От гостей один гол реализовал на 35 минуте Джейти Компера.

Напомним, что для хоккеиста Никиты Задорова эта шайба стала второй в 49 проведенных матчах регулярного сезона НХЛ. Также на счету у 28-летнего защитника из России записано девять результативных передач. "Ванкувер" с 80 очками в настоящее время возглавляет турнирную таблицу Тихоокеанского дивизиона . А "Детройт"  с 60 очками расположился на пятой строчке в Атлантическом дивизионе.

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Фото и видео: YouTube /SPORTSNET

Теги: ванкувер, детройт, никита задоров, нхл
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Спорт, Хоккей,

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