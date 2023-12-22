Передача Капризова помогла "Миннесоте" обыграть "Аризону"

Форвард набрал 50 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Миннесота" одержала победу над "Аризоной" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Маллетт-Арене" в Темпе.

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей на Йоэля Эрикссона Эка, который забросил первую шайбу в ворота хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел 46 матчей и набрал 50 (20+30) очков.

Ранее мы сообщали, что передача Тарасенко помогла "Оттаве" разгромить "Коламбус".

Видео: YouTube / SPORTSNET