Передача Тарасенко помогла "Оттаве" разгромить "Коламбус"

Россиянин набрал 35 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Оттава" одержала разгромную победу над "Коламбусом" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Канадиен Тайр-центр" в Оттаве.

Нападающий "Оттавы" Владимир Тарасенко принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей на Ридли Грейга, который забросил четвертую шайбу в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Владимир Тарасенко провел 47 матчей и набрал 35 (14+21) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Кучерова помогла "Тампе" обыграть "Бостон".

Видео: YouTube / SPORTSNET