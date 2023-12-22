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Передача Тарасенко помогла "Оттаве" разгромить "Коламбус"

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Россиянин набрал 35 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Оттава" одержала разгромную победу над "Коламбусом" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Канадиен Тайр-центр" в Оттаве.

Нападающий "Оттавы" Владимир Тарасенко принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей на Ридли Грейга, который забросил четвертую шайбу в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Владимир Тарасенко провел 47 матчей и набрал 35 (14+21) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Кучерова помогла "Тампе" обыграть "Бостон".

Видео: YouTube / SPORTSNET

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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