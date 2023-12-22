Шайба Кучерова помогла "Тампе" обыграть "Бостон"

На счету форварда 90 очков.

"Тампа" обыграла "Бостон" по буллитам со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Ти-Ди Гарден" в Бостоне.

Форвард "Тампы" Никита Кучеров помог своей команде добиться успеха. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота хозяев. В серии буллитов победный бросок на счету Брейдена Пойнта.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 53 матча и набрал 90 (34+56) очков.

Ранее мы сообщали, что передача Капризова помогла "Миннесоте" обыграть "Вегас".

Видео: YouTube / SPORTSNET