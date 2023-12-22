Передача Капризова помогла "Миннесоте" обыграть "Вегас"

На счету форварда 49 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Миннесота" обыграла "Вегас" со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Ти-Мобайл Арене" в Парадайсе.

Форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей на Матса Цуккарелло, который забросил первую шайбу в ворота хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел 45 матчей и набрал 49 (20+29) очков.

Ранее мы сообщали, что "Рейнджерс" обыграли "Калгари", Шестеркин оформил первый шат-аут.

Видео: YouTube / SPORTSNET