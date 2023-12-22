В Приморском районе Петербурга остановили каршеринг с двумя баранами

Уточняется, что, когда полицейские попросили открыть багажник, они не подозревали, "насколько плотная посадка в автомобиле".

Инспекторы ДПС ОГИБДД по Приморскому району Петербурга остановили каршеринг для проверки. В машине находились пятеро граждан Узбекистана, а в ее багажнике – двое баранов. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор" во "ВКонтакте" 1 мая.

Уточняется, что, когда полицейские попросили открыть багажник, они не подозревали, "насколько плотная посадка в автомобиле".

Всех находящихся в каршеринге доставили в отдел. В отношении трех приезжих составлены административные протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение миграционного законодательства), у двух было разрешение на нахождение в РФ.

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Видео, фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор