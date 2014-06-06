Сегодня, 7:21
Шайба Кучерова помогла "Тампе" обыграть "Монреаль"

Его команда сравнялся счет в серии первого раунда плей-офф НХЛ.

"Тампа" одержала победу над "Монреалем" в овертайме со счетом 3:2 во втором матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Встреча прошла на "Бенчмарк Интернейшнл-Арене" в Тампе.

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров помог своей команде добиться победы. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота гостей. "Тампа" сравняла счет в серии с "Монреалем" (1:1). Следующая встреча между командами состоится в ночь на 25 апреля.

В нынешнем регулярном сезоне НХЛ Никита Кучеров провел в составе "Тампы" 76 матчей, забросил 44 шайбы и отдал 86 голевых передач. Россиянин занял второе место в гонке бомбардиров чемпионата.

Ранее мы сообщали, что две передачи Подколзина помогли "Эдмонтону" обыграть "Анахайм".

Видео: YouTube / NHL

