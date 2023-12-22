Французскoгo актера Жерара Депардье задержали в Париже

По словам пострадавших, актер приставал к ним во время съемок.

Актера Жерара Депардье задержали в Париже. Его обвиняют в сексуальнoм насилии. Об этом сообщили на канале BFMTV.

Сейчас артиста дoпрашивают в полицейском участке. Ему грозит арест из-за обращений двух женщин, которые рассказали, что Депардье во время съемок фильмов пытался совратить коллег.

По словам пострадавших, актер приставал к ним во время съемок фильма "Маг и сиамцы" в 2014 году и на съемках ленты "Зеленые ставни" в 2021 году. Депардье заявил, что не приставал к заявительницам.

Ранее мы писали, что актёр Андрей Носков анонсировал радио-спектакли с участием душевнобольных пациентов петербургских больниц.

Фото: Pxhere