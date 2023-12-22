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Депардье снова обвинили в домогательствах
Сегодня, 13:58
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Депардье снова обвинили в домогательствах

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Жерар Депардье отрицает все обвинения в свой адрес.

Французского актёра Жерара Депардье снова обвинили в домогательствах. Об этом сообщили в ТАСС. 

В излишнем сексуальном внимании знаменитость обвинили две женщины. Одна из них рассказала, что актер приставал к ней на съёмках фильма "Маг и симамцы" Жана-Пьера Моки ещё в 2014 году. Вторая заявительница призналась, что артист оказывал ей слишком много внимания на съёмочной площадке фильма "Зелёные ставни" в 2021 году. По словам оскорбленной женщины, участники съёмочной группы заставили актёра извиниться перед "жертвой", но он начал ругать и обзывать женщину. 

При этом Жерар Депардье отрицает все обвинения в свой адрес. В прошлом году актер написал открытое письмо, в котором заявил, что никогда не приставал к женщинам. Отметим, что Депардье становится участником скандала о сексуальном насилии не впервые.  В январе прокуратура Парижа прекратила расследование по заявлению актрисы Элен Даррас. Артистка утверждала, что Депардье оказывал ей слишком много внимания 17 лет назад. 

Ранее мы писали, что Жерар Депардье прописался в Новосибирске.

Фото: Википедия

Теги: депардье, домогательства
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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