Жерар Депардье отрицает все обвинения в свой адрес.

Французского актёра Жерара Депардье снова обвинили в домогательствах. Об этом сообщили в ТАСС.

В излишнем сексуальном внимании знаменитость обвинили две женщины. Одна из них рассказала, что актер приставал к ней на съёмках фильма "Маг и симамцы" Жана-Пьера Моки ещё в 2014 году. Вторая заявительница призналась, что артист оказывал ей слишком много внимания на съёмочной площадке фильма "Зелёные ставни" в 2021 году. По словам оскорбленной женщины, участники съёмочной группы заставили актёра извиниться перед "жертвой", но он начал ругать и обзывать женщину.

При этом Жерар Депардье отрицает все обвинения в свой адрес. В прошлом году актер написал открытое письмо, в котором заявил, что никогда не приставал к женщинам. Отметим, что Депардье становится участником скандала о сексуальном насилии не впервые. В январе прокуратура Парижа прекратила расследование по заявлению актрисы Элен Даррас. Артистка утверждала, что Депардье оказывал ей слишком много внимания 17 лет назад.

Ранее мы писали, что Жерар Депардье прописался в Новосибирске.

Фото: Википедия