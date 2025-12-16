Решение по отруднику будет принимать специальная Ассамблея.

Бюро ассамблеи стран — участниц Международного уголовного суда отстранило от должности прокурора Карима Хана по обвинению в сексуальных домогательствах в отношении подчиненных лиц. Соответствующие сведения опубликованы в официальном пресс-релизе организации. Специалисты уточнили, что решение не является итоговым по отношению к сотруднику. В ближайшее время Ассамблея проведет профильную сессию для разрешения вопроса. Известно, что в мае 2025 года в МУС рассказали об отправке Хана в административный отпуск до окончания процесса расследования против него. В конце августа того же года британское издание The Guardian написало о втором обвинении в таком же преступлении.

На заседании 8 июня 2026 года Бюро Ассамблеи государств-участников Римского статута Международного уголовного суда квалифицированным большинством голосов приняло решение <...> отстранить прокурора (Карима Хана) от исполнения обязанностей. пресс-служба МУС

Напомним, что в 2023 году Карим Хан в рамках уголовного расследования направил собственное ходатайство в МУС для получения ордера на арест российских граждан. На основании этого документа судьи инстанции вынесли незаконные решения об аресте президента Владимира Путина и детского уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Мелони сообщила, что на нее подали иск в МУС.

Фото: YouTube / СNN