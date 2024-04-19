В Риме указали на беспрецедентный случай обвинения руководства страны.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что на нее подали иск в Международный уголовный суд (МУС) за якобы соучастие в геноциде, происходящем в секторе Газа. Соответствующее заявление европейская чиновница и з Рима сделала в эфире местного телеканала Rai1, ее слова привело широкой аудитории издание Repubblica.

В отношении меня, министра обороны Гуидо Крозетто, министра иностранных дел Антонио Таяни и, полагаю, генерального директора Leonardo Роберто Чинголани подали иски в МУС за соучастие в геноциде. Я думаю, что в мире и в истории нет другого подобного случая обвинения. Джорджа Мелони, премьер-министр Италии

Руководитель ведущего итальянского оборонного концерна Leonardo Роберто Чинголани ранее отверг обвинения критиков в якобы соучастии его компании в геноциде палестинского населения на Ближнем Востоке. Международная комиссия ООН по расследованию событий в анклаве опубликовала доклад, согласно которому действия еврейского государства в секторе Газа являются геноцидом местного населения.

Фото: YouTube / Giorgia Meloni News