Джорджа Мелони рассказала о компромиссе по участию страны в "коалиции желающих".

Лидеры правящей коалиции в Италии обсудят вопрос о направлении саперов для разминирования украинских территорий и морских участков. Соответствующее заявление сделали иностранные журналисты из издания Corriere della Sera. Авторы материала упомянули, что премьер-министр Джорджа Мелони и два вице-премьера Антонио Таяни и Маттео Сальвини рассмотрят вопрос в ходе заседания совета министров, запланированного в рамках вклада Рима в обеспечение безопасности киевского режима. В СМИ уточнили, что решение вопроса не будет немедленным, а любые действия властей будут возможны только при условии установления перемирия в региональном конфликте. По версии газеты, таким образом итальянское правительство планирует отмежеваться от "коалиции желающих", даже если саперы входят в военизированные подразделения.

Лидер партии "Лига" вице-премьер и министр транспорта и по инфраструктурам Маттео Сальвини в настоящее время выступает категорически против направления итальянских военнослужащих на украинскую землю. Против инициативы выступает и Джорджа Мелони, поэтому саперы были бы компромиссом для коллективного Запада и Рима. Идея направить специалистов для разминирования дна акватории Черного моря ранее звучала во времена предыдущего национального правительства Марио Драги.

Памятник, посвященный подвигу русских моряков в Италии, установят в Кронштадте.

Фото: pxhere.com