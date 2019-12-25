Разыскивается домогавшийся юной петербурженки возле Ушаковского сквера

Злоумышленник хватал потерпевшую за интимные места, после чего похитил сумку и скрылся.

В Кировском районе Петербурга неизвестный мужчина домогался 16-летней девушки. В экстренные службы позвонила ее подруга, передает "Фонтанка".

Нападение случилось 25 октября возле Ушаковского сквера. Злоумышленник хватал потерпевшую за интимные места, после чего похитил сумку и скрылся. Полицией установлено, что незнакомцу на вид 25 лет.

Имущество девочки удалось найти, сумка возвращена, насильника продолжают разыскивать. Следователями возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетней.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу