  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Разыскивается домогавшийся юной петербурженки возле Ушаковского сквера
Сегодня, 10:49
135
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Разыскивается домогавшийся юной петербурженки возле Ушаковского сквера

0 0

Злоумышленник хватал потерпевшую за интимные места, после чего похитил сумку и скрылся.

В Кировском районе Петербурга неизвестный мужчина домогался 16-летней девушки. В экстренные службы позвонила ее подруга, передает "Фонтанка". 

Нападение случилось 25 октября возле Ушаковского сквера. Злоумышленник хватал потерпевшую за интимные места, после чего похитил сумку и скрылся. Полицией установлено, что незнакомцу на вид 25 лет. 

Имущество девочки удалось найти, сумка возвращена, насильника продолжают разыскивать. Следователями возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетней. 

Ранее на Piter.TV: мужчину из Лодейного Поля подозревают в растлении двух племянниц сожительницы. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: домогательства, кировский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии