Пожилой охранник магазина на Нарвском проспекте поцеловал 15-летнюю девочку

Злоумышленник задержан и помещен в камеру.

Пожилой охранник магазина в Адмиралтейском районе Петербурга домогался до 15-летней девочки. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

В отдел полиции 19 мая обратился отец подростка. По словам мужчины, днем ранее в сетевом продуктовом на Нарвском проспекте к его дочери подошел охранник, обхватил за шею и попытался поцеловать в губы. Потерпевшая увернулась, и неадекват коснулся губами ее щеки.

Видеонаблюдение изъяли и просмотрели, возле магазина задержали 67-летнего местного жителя. Он помещен в камеру.

Ранее мы рассказывали о том, что в коммунальной квартире на Дальневосточном проспекте задержали рецидивиста по подозрению в изнасиловании соседки. Женщина обратилась к медикам в больницу, после оказания помощи ее отпустили. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV