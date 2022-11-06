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Пожилой охранник магазина на Нарвском проспекте поцеловал 15-летнюю девочку
Сегодня, 11:47
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Пожилой охранник магазина на Нарвском проспекте поцеловал 15-летнюю девочку

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Злоумышленник задержан и помещен в камеру.

Пожилой охранник магазина в Адмиралтейском районе Петербурга домогался до 15-летней девочки. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

В отдел полиции 19 мая обратился отец подростка. По словам мужчины, днем ранее в сетевом продуктовом на Нарвском проспекте к его дочери подошел охранник, обхватил за шею и попытался поцеловать в губы. Потерпевшая увернулась, и неадекват коснулся губами ее щеки. 

Видеонаблюдение изъяли и просмотрели, возле магазина задержали 67-летнего местного жителя. Он помещен в камеру. 

Ранее мы рассказывали о том, что в коммунальной квартире на Дальневосточном проспекте задержали рецидивиста по подозрению в изнасиловании соседки. Женщина обратилась к медикам в больницу, после оказания помощи ее отпустили. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV 

Теги: домогательства, нарвский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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