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Учительница из Ленобласти получила 9 лет колонии за флирт со школьником
Сегодня, 19:26
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Учительница из Ленобласти получила 9 лет колонии за флирт со школьником

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Следователями установлено, что учительница и ребенок закрывались в классе.

Всеволожский городской суд Ленобласти вынес приговор 27-летней учительнице из Токсово. Женщину обвиняли в совращении ученика, пишет издание "КП-Петербург" 13 мая. 

Подсудимая оказалась в центре скандала спустя несколько месяцев после трудоустройства в школу. По данным источника, учительница сразу обратила внимание на 11-летнего мальчика. Поначалу родители отзывались хорошо о ней, но однажды отец и мать случайно посмотрели в телефон четвероклассника, где увидели откровенные переписки и фотографии. Их автором была классная руководительница.  

Выяснилось, что после уроков учительница целовала ученика, гладила его по интимным местам и давала трогать свою грудь. В переписках отправляла голые фото и обсуждала взрослые темы. 

Источник 

Следователями установлено, что учительница и ребенок закрывались в классе, таких встреч насчитали более 10. В результате по данному факту возбудили уголовное дело. Приговор педагогу озвучили 21 апреля. 

Учительницу признали виновной и назначили ей наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии общего режима. 

Ранее мы рассказывали о том, что мигрант домогался до мальчика на детской площадке в Невском районе. 

Фото: Piter.TV 

Теги: домогательства, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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