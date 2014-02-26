Учительница из Ленобласти получила 9 лет колонии за флирт со школьником

Следователями установлено, что учительница и ребенок закрывались в классе.

Всеволожский городской суд Ленобласти вынес приговор 27-летней учительнице из Токсово. Женщину обвиняли в совращении ученика, пишет издание "КП-Петербург" 13 мая.

Подсудимая оказалась в центре скандала спустя несколько месяцев после трудоустройства в школу. По данным источника, учительница сразу обратила внимание на 11-летнего мальчика. Поначалу родители отзывались хорошо о ней, но однажды отец и мать случайно посмотрели в телефон четвероклассника, где увидели откровенные переписки и фотографии. Их автором была классная руководительница.

Выяснилось, что после уроков учительница целовала ученика, гладила его по интимным местам и давала трогать свою грудь. В переписках отправляла голые фото и обсуждала взрослые темы. Источник

Следователями установлено, что учительница и ребенок закрывались в классе, таких встреч насчитали более 10. В результате по данному факту возбудили уголовное дело. Приговор педагогу озвучили 21 апреля.

Учительницу признали виновной и назначили ей наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии общего режима.

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Фото: Piter.TV