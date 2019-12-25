Мигрант домогался до мальчика на детской площадке в Невском районе

Следственным управлением СК РФ по Невскому району возбуждено уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении четырехлетнего мальчика, сообщил источник "Оперативного прикрытия".
Согласно материалам дела, инцидент произошел вечером 28 апреля на детской площадке вблизи жилого комплекса на Советском проспекте. Заявление в полицию подала 35-летняя мать ребенка.
Подозреваемым по делу проходит 18-летний гражданин Таджикистана, задержанный ранее подразделениями уголовного розыска. Молодой человек прибыл в Россию 19 марта текущего года через аэропорт Пулково с намерением трудоустроиться.
В настоящее время мигрант содержится под стражей на основании положений статьи 91 УПК РФ.
Ранее мы сообщили о том, что школьницу изнасиловали в мужском туалете клуба на проспекте Медиков.
Фото: Piter.TV
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