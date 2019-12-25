Мигрант домогался до мальчика на детской площадке в Невском районе

Согласно материалам дела, инцидент произошел вечером 28 апреля на детской площадке вблизи жилого комплекса на Советском проспекте.

Следственным управлением СК РФ по Невскому району возбуждено уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении четырехлетнего мальчика, сообщил источник "Оперативного прикрытия".

Согласно материалам дела, инцидент произошел вечером 28 апреля на детской площадке вблизи жилого комплекса на Советском проспекте. Заявление в полицию подала 35-летняя мать ребенка.

Подозреваемым по делу проходит 18-летний гражданин Таджикистана, задержанный ранее подразделениями уголовного розыска. Молодой человек прибыл в Россию 19 марта текущего года через аэропорт Пулково с намерением трудоустроиться.

В настоящее время мигрант содержится под стражей на основании положений статьи 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что школьницу изнасиловали в мужском туалете клуба на проспекте Медиков.

Фото: Piter.TV