Школьницу изнасиловали в мужском туалете клуба на проспекте Медиков

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов занимаются установлением местонахождения юноши, с которым познакомилась жертва.

Согласно информации, полученной "Оперативным прикрытием", 27 апреля текущего года 15-летняя школьница из Петербурга посетила выступление рэп-исполнителя Boulevard Depo в одном из клубов на проспекте Медиков. В ходе мероприятия девятиклассница завязала знакомство с 16-летним юношей, приехавшим из Мордовии, и его компанией.

В процессе общения с новыми приятелями, девушка, по их инициативе, выпила некую жидкость, после чего почувствовала резкое ухудшение самочувствия. Воспользовавшись беспомощностью пострадавшей, двое неизвестных из этой группы завели ее в мужской туалет и совершили акт сексуального насилия.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов занимаются установлением местонахождения юноши, с которым познакомилась жертва, а также изучают записи камер видеонаблюдения, установленных в клубе.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Комитет по печати Петербурга