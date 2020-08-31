Школьницу изнасиловали в мужском туалете клуба на проспекте Медиков

Согласно информации, полученной "Оперативным прикрытием", 27 апреля текущего года 15-летняя школьница из Петербурга посетила выступление рэп-исполнителя Boulevard Depo в одном из клубов на проспекте Медиков. В ходе мероприятия девятиклассница завязала знакомство с 16-летним юношей, приехавшим из Мордовии, и его компанией.
В процессе общения с новыми приятелями, девушка, по их инициативе, выпила некую жидкость, после чего почувствовала резкое ухудшение самочувствия. Воспользовавшись беспомощностью пострадавшей, двое неизвестных из этой группы завели ее в мужской туалет и совершили акт сексуального насилия.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов занимаются установлением местонахождения юноши, с которым познакомилась жертва, а также изучают записи камер видеонаблюдения, установленных в клубе.
Ранее мы сообщили о том, что
Фото: Комитет по печати Петербурга
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