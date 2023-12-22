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Актёр Андрей Носков анонсировал радио-спектакли с участием душевнобольных пациентов петербургских больниц
Сегодня, 16:54
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Актёр Андрей Носков анонсировал радио-спектакли с участием душевнобольных пациентов петербургских больниц

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25 апреля в 17:00 в центре добрососедства театров "Дом" в Петроградском районе пройдёт серия спектаклей проекта "Закрытый показ".

Актёр Андрей Носков анонсировал премьеру радио-спектаклей с участием нестандартных артистов — пациентов петербургских больниц, пишет spb.aif.ru.

25 апреля в центре добрососедства театров "Дом" в Петроградском районе в 17:00 пройдёт серия спектаклей проекта "Закрытый показ". Также будет выставка кукол, сделанных артистами. Вход свободный, после просмотра и прослушивания зрители смогут оставить свой отзыв.

Социальный проект "Творческого центра Андрея Носкова" включает несколько значимых инициатив для больных и инвалидов. "Закрытый показ" посвящён реабилитации людей с психическими расстройствами.

Фото: ВКонтакте / Закрытый показ

Теги: радио-спектакли, санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

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