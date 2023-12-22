Актёр Андрей Носков анонсировал радио-спектакли с участием душевнобольных пациентов петербургских больниц

25 апреля в 17:00 в центре добрососедства театров "Дом" в Петроградском районе пройдёт серия спектаклей проекта "Закрытый показ".

Актёр Андрей Носков анонсировал премьеру радио-спектаклей с участием нестандартных артистов — пациентов петербургских больниц, пишет spb.aif.ru.



25 апреля в центре добрососедства театров "Дом" в Петроградском районе в 17:00 пройдёт серия спектаклей проекта "Закрытый показ". Также будет выставка кукол, сделанных артистами. Вход свободный, после просмотра и прослушивания зрители смогут оставить свой отзыв.



Социальный проект "Творческого центра Андрея Носкова" включает несколько значимых инициатив для больных и инвалидов. "Закрытый показ" посвящён реабилитации людей с психическими расстройствами.

Фото: ВКонтакте / Закрытый показ