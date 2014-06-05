Овечкин эффектным силовым приемом снес шведа с ног

Себастьян Ахо упал на лед, но смог встать.

Спортсмены "Вашингтон Кэпиталз" в гостях у "Нью-Йорк Айлендерс" в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) увидели силовой прием, который им показал российский нападающий Александр Овечкин. Известно, что во второй половине первого периода ледовой встречи форвард капитан столичного клуба США применил эффектный прием против шведского защитника "Айлендерс" Себастьяна Ахо. Оппонент хоккеиста в результате не смог устоять на ногах. Он упал, но затем быстро поднялся и продолжил игру. Овечкин провел свой 33-й матч в регулярном сезоне-2023-2024 годов в НХЛ. В активе у 38-летнего нападающего записано на данный момент 20 очков (за шесть забитых голов и 14 результативных передач).

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Фото и видео: Telegram / Сенча со льдом