"Коламбус" обыграл "Торонто" в матче НХЛ, Воронков отметился голом

Игра закончилась со счетом 6:5.

Представители "Коламбус Блю Джекетс" обыграли "Торонто Мейпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ледовая встреча завершилась победой хозяев площадки в овертайме. Игра закончилась с результатом 6:5 (1:2, 3:3, 1:0, 1:0). В составе команды победителей шайбы в основное время оппонентам забросили на 12, 24, 32, 33 и 54 минутах спортсмены Коул Силлинджер, Брендан Гонс, российский нападающий Дмитрий Воронков, Кент Джонсон и Адам Фантилли. Автором победного гола для клуба стал на 63 минуте Джонни Годро. Со стороны "Торонто" голами на 5, 13, 22, 30 и 40 минутах отметились Митчелл Марнер, Остон Мэттьюс, Николас Робертсон и Вильям Нюландер (оформил дубль).

Нападающие "Коламбуса" из России Кирилл Марченко и Егор Чинахов в матче очков не набрали. Защитник "мундиров" Иван Проворов запомнился зрителям одной голевой передачей. Голкипер от "Мейпл Лифс" Илья Самсонов отразил 15 бросков из 21 по воротам.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET