"Рейнджерс" уступили "Флориде" в матче НХЛ, Панарин забросил 20-ю шайбу в сезоне

Игра закончилась со счетом 4:3.

"Флорида" на домашней ледовой арене с результатом 4:3 победила "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В составе клуба победителей шайбы в ворота оппонентов на 19, 28 и 38, 54 минутах забросили спортсмены Эван Родригес, Сэм Рейнхарт (реализовал дубль) и Картер Верхаге. Со стороны "Рейнджерс" голами отличились на 34, 35 и 53 минутах матча российский нападающий Артемий Панарин, Уильям Кули и Мика Зибанежад. Голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 31 бросок по воротам команды из 34.

Артемий Панарин забросил для себя 20-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ. В общей сложности на счету 32-летнего российского форварда записано 47 очков (за 20 шайб и 27 результативных передач) в 34 проведенных играх турнира. По итогам 35 матчей "Флорида" набрала 44 очка и расположилась на втором месте в рейтинге Атлантического дивизиона. "Рейнджерс" возглавляют Столичный дивизион с 49 очками после 34 ледовых встреч. В следующем матче "Флорида" примет у себя "Монреаль. Игра запланирована на 31 декабря по московскому времени."Рейнджерс" в этот же день на выезде сыграют против "Тампы".

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET