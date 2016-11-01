Два очка Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Даллас"

"Миннесота" одержала победу над "Далласом" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Эксел Энерджи-центр" в Сент-Поле.
Форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей на Мэтта Болди. Он также забросил шестую шайбу в ворота гостей.
В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов 33 матча и набрал 33 (13+20) очка.
Ранее мы сообщали, что Малкин вышел на второе место по голам среди россиян в НХЛ.
Видео: YouTube / SPORTSNET
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