Малкин вышел на второе место по голам среди россиян в НХЛ

Всего за карьеру в лиге хоккеист забросил 484 шайбы в 1096 матчах.

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин вышел на второе место по голам среди россиян в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В игре против "Айлендерс" его команда одержала разгромную победу со счетом 7:0. Малкин оформил дубль в ворота хозяев. Всего за карьеру в лиге хоккеист забросил 484 шайбы в 1096 матчах. Он занял второе место в списке лучших российских снайперов, обойдя Сергея Федорова, у которого 483 шайбы в 1248 играх. Лидером рейтинга остается форвард "Вашингтона" Александр Овечкин, забросивший 828 шайб в 1379 матчах.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел 33 матча и набрал 29 (13+16) очков.

Ранее мы сообщали, что гол и передача Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Вашингтон".

Видео: YouTube / SPORTSNET