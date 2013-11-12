Гол и передача Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Вашингтон"

Форвард был признан второй звездой матча.в

"Рейнджерс" обыграли "Вашингтон" со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин был признан второй звездой матча. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота гостей, а также помог отличиться К"Андре Миллеру.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 33 матча и набрал 46 (19+27) очков.

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Видео: YouTube / SPORTSNET